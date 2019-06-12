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Где смотреть онлайн Украина – Южная Корея: расписание трансляций финала ЧМ по футболу U-20

2.2тЧитать материал на украинском

В финале чемпионата мира-2019 молодежная сборная Украины по футболу сразится с командой Южной Кореи.

Битва за золотые медали первенства состоится в субботу, 15 июня, на муниципальном стадионе в Лодзи. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На ТВ игру можно будет увидеть в прямой трансляции на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ встречи запланирован в эфирной сетке польского вещателя TVP Sport. Также в воскресенье, 16 июня, в 08:30 утра игру в записи покажут белорусские "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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сборная Украины U-20

сборная Украины U-20

В прямом эфире за финалом чемпионата мира U-20 также можно будет наблюдать благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в полуфинале молодежного ЧМ-2019 обыграла Италию. При этом на последних минутах игры главный арбитр отменил гол апеннинцев после просмотра видеоповтора, чем вызвал истерику в Италии.

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Место
ПольшаЛодзь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Соколова Виктория
Соколова Виктория
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