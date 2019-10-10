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Где смотреть онлайн Украина – Португалия: по какому каналу матч отбора Евро-2020

2.8т Читать материал на украинском

В Киеве в понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу проведет самый ожидаемый матч отбора к Евро-2020.

На НСК "Олимпийский" команда Андрея Шевченко встретится с действующими чемпионами континента португальцами. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Португалия. Начало – в 21:45.

Те, кто не успеют купить билеты на игру, смогут поддержать украинскую сборную благодаря трансляции на общенациональном канале "Украина".

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Кроме того, специализированный "Футбол 1" покажет матч в расширенном формате – с аналитической студией при участии журналистов и экспертов. Кроме того, трансляцию из столицы Украины запланировал в своей эфирной сетке российский вещатель "Матч ТВ".

Отметим, что команда Шевченко в поединке против Португалии может досрочно обеспечить себе место в финальной части Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Португалии понесла серьезную потерю перед матчем с украинцами.

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Темы
Евро-2020 Украина - Португалия
Место
Украина Киев
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу
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