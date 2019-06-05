Где смотреть онлайн Португалия – Швейцария: расписание трансляций полуфинала Лиги наций

В Порту в среду, 5 июня, стартует первый в истории Финал четырех Лиги наций. За трофей поспорят сборные Португалии, Нидерландов, Швейцарии и Англии.
Первыми в борьбу вступят хозяева финального раунда и швейцарская команда. Поединок состоится на стадионе "Драгау". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Увидеть полуфинальное противостояние Лиги наций можно будет на телеканале "Футбол 1". Здесь показ матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия.
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Кроме того, трансляцию из Порту организовывают российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1" и казахстанский "Казспорт"/"QAZSPORT".
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу U-20, в котором 7 июня сыграет с Колумбией.
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