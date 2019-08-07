Где смотреть онлайн Мариуполь - АЗ: расписание трансляций матча Лиги Европы

8 августа состоится первый матч 3-го раунда отбора Лиги Европы, в котором "Мариуполь" примет АЗ (Нидерланды). Игра пройдет в Одессе, где "Мариуполь" принимает своих соперников в еврокубках.

Приазовцы перед стартом в Лиге Европы сыграли два матча в рамках украинской Премьер-лиги. И если в первом туре команда Александра Бабича уступила на выезде новичку высшего дивизиона "Колосу" из Коваливки (1:2), то во втором уже на своем поле обыграла бронзового призера прошлого чемпионата "Александрию" (2:1).

ФК "Мариуполь"

А вот команда из Алкмаара успешно стартовала в чемпионате Нидерландов - в первом туре АЗ на своем поле разгромил "Фортуну" (4:0), все мячи забив после перерыва.

В прямой трансляции матч "Мариуполь" - АЗ, который пройдет на одесском стадионе "Черноморец", покажет на территории Украины телеканал "Футбол 1". Начало поединка - в 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, на которой "Заря" и "Мариуполь" узнали своих потенциальных соперников.

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