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Где смотреть онлайн Ливерпуль – Челси: расписание трансляция Суперкубка УЕФА

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На стадионе "Водафон-Арена" в турецком Стамбуле в среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА.

В битве за престижный трофей сойдутся представители английской Премьер-лиги – "Ливерпуль" и "Челси". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Челси. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

В Украине увидеть противостояние команд Юргена Клоппа и Фрэнка Лампарда можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Здесь показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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Ливерпуль – Челси

В России игру покажет общенациональный вещатель "Матч ТВ" и специализированный "Матч! Футбол 1".

В Беларуси посмотреть поединок смогут зрители телеканала "Беларусь 5".

А в Казахстане трансляцию из Стамбула проведет "Казспорт". Здесь репортаж начнется в четверг, 15 августа, в 01:00 ночи по местному времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" потерпел унизительное поражение от "Манчестер Юнайтед" в стартовой встрече нового розыгрыша Премьер-лиги.

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Читайте все новости по теме "Ливерпуль - Челси" на OBOZREVATEL.

Темы
Ливерпуль - Челси Суперкубок УЕФА
Место
Турция Стамбул
Теги
ФК Челси ФК Ливерпуль
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