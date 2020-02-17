Где смотреть онлайн Атлетико – Ливерпуль: по какому каналу матч Лиги чемпионов

В европейском футболе во вторник, 18 февраля, возобновляются матчи самого престижного турнира – Лиги чемпионов, где стартует стадия плей-офф.

ВО СКОЛЬКО АТЛЕТИКО – ЛИВЕРПУЛЬ

Действующий обладатель трофея английский "Ливерпуль", который установил фантастический рекорд в национальном первенстве, проведет гостевую встречу с испанским "Атлетико". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико – Ливерпуль. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль – Атлетико

ГДЕ СМОТРЕТЬ АТЛЕТИКО – ЛИВЕРПУЛЬ

В Украине поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Футбол 1" , где показ будет сопровождать экспертная студия "Ночь Лиги чемпионов".

Российские телезрители посмотрят противостояние англичан и испанцев благодаря эфиру "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2" .

В Беларуси организацию трансляции взял на себя местный вещатель "Беларусь 5" .

На казахстанском телевидении за игрой можно будет следить на телеканале "Казспорт"/"Qazsport".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" был исключен из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.

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