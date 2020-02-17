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17 февраля • обновлено в 19:19
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Где смотреть онлайн Атлетико – Ливерпуль: по какому каналу матч Лиги чемпионов

1.2т
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В европейском футболе во вторник, 18 февраля, возобновляются матчи самого престижного турнира – Лиги чемпионов, где стартует стадия плей-офф.

ВО СКОЛЬКО АТЛЕТИКО – ЛИВЕРПУЛЬ

Действующий обладатель трофея английский "Ливерпуль", который установил фантастический рекорд в национальном первенстве, проведет гостевую встречу с испанским "Атлетико". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Атлетико – Ливерпуль. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль – Атлетико

Ливерпуль – Атлетико

ГДЕ СМОТРЕТЬ АТЛЕТИКО – ЛИВЕРПУЛЬ

  • В Украине поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать экспертная студия "Ночь Лиги чемпионов".

  • Российские телезрители посмотрят противостояние англичан и испанцев благодаря эфиру "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

  • В Беларуси организацию трансляции взял на себя местный вещатель "Беларусь 5".

  • На казахстанском телевидении за игрой можно будет следить на телеканале "Казспорт"/"Qazsport".

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" был исключен из Лиги чемпионов на ближайшие два сезона.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Место
Англия Ливерпуль
Теги
Атлетико Мадрид ФК Ливерпуль
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Ставка матча
все ставки
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Кэмерон Норри
Победа Тейлора Фрица с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Ной Рубин
VS
Джейсон Джанг
Победа Джейсона Джанга с форой в -2,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Джордан Томпсон
Победа Миомира Кечмановича с форой в -3,0 гейма
1.95 Сделать ставку