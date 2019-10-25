Где смотреть онлайн чемпионат Украины по футбол: по какому каналу 12-й тур Премьер-лиги

В чемпионате Украины по футболу 26-27 октября пройдут матчи 12-го тура розыгрыша Премьер-лиги.
Центральным станет противостояние представителей нашей страны в еврокубках – донецкого "Шахтера" и "Александрии".
По традиции фанаты смогут увидеть матчи игрового дня в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему внимание полное расписание матчей и трансляций.
Премьер-лига Украины
12-й тур
26 октября (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Колос", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Юрий Можаровский
17:00. "Олимпик" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Заря" – "Ворскла", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман
27 октября (воскресенье)
14:00. "Львов" – "Десна", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Динамо" – "Карпаты", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Динамо" Алексей Михайличенко сообщил о серьезной потере команды.
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