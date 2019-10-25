Где смотреть онлайн чемпионат Украины по футбол: по какому каналу 12-й тур Премьер-лиги

В чемпионате Украины по футболу 26-27 октября пройдут матчи 12-го тура розыгрыша Премьер-лиги.

Центральным станет противостояние представителей нашей страны в еврокубках – донецкого "Шахтера" и "Александрии".

По традиции фанаты смогут увидеть матчи игрового дня в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему внимание полное расписание матчей и трансляций.

Новости Украинский клуб сотворил сенсацию в уникальном матче Лиги Европы

Премьер-лига Украины

12-й тур

26 октября (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Колос", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Юрий Можаровский

17:00. "Олимпик" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Заря" – "Ворскла", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман

27 октября (воскресенье)

14:00. "Львов" – "Десна", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Динамо" – "Карпаты", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Динамо" Алексей Михайличенко сообщил о серьезной потере команды.

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