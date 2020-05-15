Главная Новости
16 мая • обновлено в 03:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть онлайн Боруссия – Шальке: расписание трансляций

5.3т
Читать материал на украинском

Немецкая Бундеслига первой из топ-5 футбольных чемпионатов Европы решила возобновить свои матчи в условиях пандемии коронавируса.

Уже в субботу, 16 мая, здесь стартует 26-й тур первенства страны. Центральным в этот игровой день станет Рурское дерби – противостояние между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Встреча пройдет на поле стадиона "Сигнал Идуна Парк".

Увидеть противостояние в эфире украинского ТВ можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Начало – в 16:25.

Боруссия – Шальке

Боруссия – Шальке

В России показ игры в своей эфирной сетке запланировал национальный вещатель "Матч ТВ". Кроме того, за поединком можно будет наблюдать в эфире "Евроспорт 2".

Отметим, что "Боруссия" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 51 очко и отставая на четыре пункта от лидера "Баварии". А "Шальке" занимает шестое место с 37 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Премьер-лига Украины объявила 30 мая датой возобновления сезона.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Германии
Место
Германия Дортмунд
Теги
ФК Шальке-04 Боруссия Дортмунд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Godsent
VS
North
Победа Godsent
1.60 Сделать ставку
Giants
VS
x6tence
Победа Giants с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Nemiga
VS
Syman
Победа Nemiga
1.90 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Winstrike
Победа Hard Legion
2,11 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
S2V
Победа Movistar Riders с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Вердер
VS
Байер
Вердер с форой (+1)
1.75 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Динамо Брест
Тотал больше 2.5
1.79 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Славия
Обе забьют
2.20 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Слуцк
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Ислочь
Победа Динамо Минск
1.90 Сделать ставку