Где смотреть онлайн Боруссия – Шальке: расписание трансляций

Немецкая Бундеслига первой из топ-5 футбольных чемпионатов Европы решила возобновить свои матчи в условиях пандемии коронавируса.
Уже в субботу, 16 мая, здесь стартует 26-й тур первенства страны. Центральным в этот игровой день станет Рурское дерби – противостояние между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Встреча пройдет на поле стадиона "Сигнал Идуна Парк".
Увидеть противостояние в эфире украинского ТВ можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Начало – в 16:25.
Боруссия – Шальке
В России показ игры в своей эфирной сетке запланировал национальный вещатель "Матч ТВ". Кроме того, за поединком можно будет наблюдать в эфире "Евроспорт 2".
Отметим, что "Боруссия" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 51 очко и отставая на четыре пункта от лидера "Баварии". А "Шальке" занимает шестое место с 37 очками.
Как сообщал OBOZREVATEL, Премьер-лига Украины объявила 30 мая датой возобновления сезона.
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