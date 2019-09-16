Где смотреть онлайн Боруссия — Барселона: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, в Дортмунде состоится один из главных матчей первого игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. "Боруссия" в родных стенах сыграет с "Барселоной".

Оба клуба регулярно выступают в главном турнире континента, но это будет их первая встреча в ЛЧ. Ранее соперники играли между собой только на Суперкубок УЕФА-1997, когда каталонцы победили по сумме двух матчей 3:1.

Лионель Месси и Луис Суарес травмированы, и это может стать главной причиной бледного старта "Барсы" в новом сезоне. Сможет ли новичок клуба Антуан Гризманн обеспечить гостям три очка в стартовом поединке группы F?

ВО СКОЛЬКО "БОРУССИЯ" – "БАРСЕЛОНА"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – "Барселона". Начало игры на стадионе "Сигнал Идуна Парк" – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БОРУССИЯ" – "БАРСЕЛОНА"

В Украине встречу "Боруссия" – "Барселона" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Также игру можно будет увидеть в прямой трансляции на российском канале "Матч! Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о подписании Лионелем Месси уникального контракта с "Барселоной".

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