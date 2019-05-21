30-й тур Премьер-лиги: результаты, обзоры и расписание трансляций

В чемпионате Украины по футболу 21-22 мая проходят матчи 30-го тура розыгрыша Премьер-лиги.
Центральным поединком игрового дня станет противостояние в Харькове, где донецкий "Шахтера" уже в статусе чемпиона примет на поле ОСК "Металлист" своего извечного соперника киевское "Динамо".
По традиции болельщики смогут увидеть все матчи первенства на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание 30-го тура УПЛ.
Премьер-лига. 30-й тур
21 мая (вторник)
"Арсенал-Киев" – "Олимпик" 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 0:1 – 25 Диэйе, 1:1 – 31 Танковский.
Арсенал-Киев – Пидкивка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Домбровский, Калитвинцев, Танковский, Мудрик (Мисси-Мезу, 55), Липартия (Ориховский, 70), Дубинчак, Ковпак.
Олимпик – Крынский, Цимбалюк, Гришко, Клименчук (Кольцов, 66), Политыло, Вантух, Гай, Ксенз, Пасич, Диэйе (Дегтярев, 84), Тейшейра (Сондей, 90).
Предупреждения: Пасич (52), Клименчук (61), Дубинчак (69), Калитвинцев (75), Башлай (86).
Удаление: Пасич (54).
"Черноморец" – "Карпаты" 3:1 (1:0, 2:1)
Голы: 1:0 – 9 Вильхьяльмссон, 1:1 – 74, пенальти Мякушко, 2:1 – 75 Павлов, 3:1 – 83 Рыжук.
Черноморец – Литовченко, Рыжук, Трубочкин, Голиков, Вильхьяльмссон (Семенив, 87), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов (Чорний, 89), Коваль (Павлов, 71).
Карпаты – Кучинский, Мирошниченко, Ковтун, Мехремич, Онгла, Клец, Бусько, Мендес (Гуцуляк, 49), Мякушко, Дебелко, Ди Франко (Толочко, 86).
Предупреждения: Ковтун (3), Павлов (79).
"Десна" – "Ворскла" 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 31 Петрович.
Десна – Литовка, Имереков, Парцвания, Немчанинов, Мостовой, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хлебас, Безбородько (Филиппов, 75), Сергийчук (Картушов, 46).
Ворскла – Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Сакив (Шехич, 78), Скляр, Чеснаков, Ребенок, Коломоец, Васин (Мысык, 68).
Предупреждения: Коломоец (38), Безбородько (45), Васин (63), Ткаченко (80), Шехич (82), Мартыненко (86).
22 мая (среда)
17:00. "Мариуполь" – "Александрия", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Львов" – "Заря", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Дердо
19:36. "Шахтер" – "Динамо", "Футбол 2"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Ярослав Козык
🔥 Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства "Шахтера"! ⚒ ⠀ 🏆 22 мая на ОСК "Металлист" сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ ⚠ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ 🔥 Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства "Шахтаря"! ⚒ ⠀ 🏆 22 травня на ОСК "Металіст" одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження "гірників" золотими медалями й святковий концерт. ⠀ ⚠ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" обыграл "Зарю" в 29-м туре Премьер-лиги и досрочно стал чемпионом Украины. При этом "горняки" обошли киевское "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за время независимости нашей страны.
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