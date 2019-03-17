Где смотреть футбол Португалия - Украина: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Сборная Украины по футболу в пятницу, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" проведет свой первый матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Соперниками подопечных Андрея Шевченко будут действующие победители континентального первенства - команда Португалии.

Сборная Украины по футболу ФФУ

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Португалия - Украина. Начало в 21:45.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Комментировать игру будет Виктор Вацко.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 1".

В записи игру покажут 23 марта в 01:30 "Матч! Футбол 2", в 05:00 "Матч! Футбол 3", в 13:00 "Матч! Футбол 2".

Напомним, что наша национальная команда разгромно уступила Словакии 1:4 в заключительном поединке Лиги наций. При этом украинцы досрочно обеспечили себе путевку в элитный дивизион соревнований благодаря трем предыдущим победам в турнире.

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