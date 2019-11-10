Где смотреть Ливерпуль - Манчестер Сити: расписание трансляций АПЛ

"Ливерпуль" в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге в воскресенье, 10 ноября, будет принимать "Манчестер Сити".

Клоп и Гвардиола

Игра пройдет на легендарном стадионе "Энфилд" и начнется в 18:30 по киевскому времени.

В 11 поединках АПЛ "мерсисайдцы" набрали 31 очко, благодаря чему они уверенно лидируют в чемпионате, опережая "Ман Сити" на 6 баллов.

Прямая трансляция противостояния между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" будет доступна в Украине на телеканале "Setanta Sports Ukraine". Также игру покажет "Setanta Qazaqstan" и "Беларусь 5".

Напомним, что в предыдущем туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома обыграл "Генк" (2:1), а "Манчестер Сити" неожиданно расписал ничью (1:1) в Италии с местным "Наполи".

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