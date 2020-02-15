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15 февраля • обновлено в 21:38
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"Где он ездит, что делает..." Чемпион мира высказался о Зеленском

1.4т
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Украинский футболист Ефим Конопля пристально следит за жизнью президента страны Владимира Зеленского.

Чемпион мира U-20 признался, что ему импонирует глава государства и его решения, который сам игрок "Десны" поддерживает.

Новости
"Стану предателем!" Чемпион мира U-20 высказался о России

Ефим Конопля

Ефим Конопля

ФФУ

"Нефутбольный герой – Зеленский. Нравится как человек, как президент. Я слежу в YouTube, где он ездит, что делает. Я рад за него и поддерживаю его решение. Мы с ним встречались однажды, он нас награждал после победы на чемпионате мира U-20. Как только я его увидел, то у меня сразу улыбка появилась на лице. Честно говоря, не знаю с чем это связано", – приводит слова Конопли FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Леонид Буряк дал совет украинцам и оценил президента страны Владимира Зеленского.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Владимир Зеленский
Теги
Молодежная сборная Украины по футболу ФК Десна
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и какие конкретно его рішення ти підтримуєш?
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