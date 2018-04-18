Динамовец Гармаш требует миллионную компенсацию после расстрела в Киеве

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш обратится с иском к коммунальному предприятию, которое обслуживало паркинг, где был расстрелян из автоматического оружия автомобиль игрока Porsche Panamera.

Денис Гармаш требует возместить 1 326 242 гривен убытков, а именно расходы на ремонт и восстановление автомобиля. Об этом "Футбол 24" сообщил юрист Виктор Фоменко, который будет представлять интересы футболиста в суде.

Из видеозаписи камер наблюдения видно, что повреждение имущества (расстрел автомобиля из автоматического оружия) произошло вследствие проникновения неизвестных лиц на территорию паркинга. 5 декабря 2017 года в 7:00 утра к пожарному входу подошел неизвестный мужчина, которому охранник паркинга открыл дверь.

В дальнейшем охранник на мониторе заметил, как неизвестный направился к пожарному выходу, где другой неизвестный через приоткрыты входные двери передал автоматическое оружие, из которого в дальнейшем было расстреляно авто.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СМИ назвали причину стрельбы, а сам Гармаш сделал официальное заявление по инциденту.