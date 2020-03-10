Главная Новости
10 марта • обновлено в 12:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футбольный "карантин": стало известно, что ожидает чемпионат Италии в связи с коронавирусом

Читать материал на украинском

Организаторы чемпионата Италии по футболу рассматривают несколько вариантов развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесен Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Первенство Европы в таком случае проведут осенью или в следующем году.

На момент остановки чемпионата "Ювентус" опережает "Лацио" на 1 очко

На момент остановки чемпионата "Ювентус" опережает "Лацио" на 1 очко

EPA

Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.

Также вероятным сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае также возможны два исхода: 1) чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учетом их нынешнего положения в таблице; 2) чемпионское звание могут присудить "Ювентусу", который лидировал на момент остановки чемпионата Италии. Хотя отрыв "бьянко-нери" от преследователя – "Лацио" – составляет всего одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

В настоящий момент в Италии зафиксировано 9172 случая заражения коронавирусом, число умерших составляет 463 человека.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия
Тег
ФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Атлетико
Тотал больше 2.5
2.00 Сделать ставку
ПСЖ
VS
Боруссия Д
Боруссия Д с форой (+1)
1.73 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Арсенал
Арсенал с форой (+1.5)
1.99 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Кельн
Боруссия М не проиграет и тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Салават Юлаев
VS
Авангард
Тотал больше 4
1.62 Сделать ставку
Локомотив
VS
Йокерит
Победа Локомотива с форой (0)
2.21 Сделать ставку
Лос-Анджелес Кингз
VS
Колорадо
Гости не проиграют
1.42 Сделать ставку