Футбольный "карантин": стало известно, что ожидает чемпионат Италии в связи с коронавирусом

Организаторы чемпионата Италии по футболу рассматривают несколько вариантов развития событий на случай дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесен Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Первенство Европы в таком случае проведут осенью или в следующем году.

На момент остановки чемпионата "Ювентус" опережает "Лацио" на 1 очко EPA

Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.

Также вероятным сценарием является полная отмена первенства Италии. В таком случае также возможны два исхода: 1) чемпионский трофей не достанется никому, а места в еврокубках будут закреплены за клубами с учетом их нынешнего положения в таблице; 2) чемпионское звание могут присудить "Ювентусу", который лидировал на момент остановки чемпионата Италии. Хотя отрыв "бьянко-нери" от преследователя – "Лацио" – составляет всего одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

В настоящий момент в Италии зафиксировано 9172 случая заражения коронавирусом, число умерших составляет 463 человека.

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