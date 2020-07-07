Футбольный агент – главе комитета арбитров УАФ: вы всех за идиотов держите?

Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло ответил на слова главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, который ранее прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в ворота "Зари" в матче УПЛ против "Александрии".

Итальянский специалист заявил, что главный арбитр встречи Екатерина Монзуль была права, когда не зафиксировала офсайд в этом эпизоде, и раскритиковал украинских футбольных экспертов.

"Это звучит как вызов для всей футбольной общественности. Мистер Лучи... Вы что, всех за идиотов держите? Либо Вы работаете в частной лавочке? Будьте любезны, проведите встречу с журналистами и независимыми экспертами и подтвердите либо опровергните домыслы общественности. Своими действиями Вы подрываете авторитет к судьям и к системе VAR. Это судейство и отмазки Лучи – унижение нашего интеллекта. Вот именно этим я и недоволен. Любой футбольный человек признает, что эта "точка" была "нарисована"", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Заховайло ответил Лучано Лучи, назвав его слова хамством Facebook Вячеслава Заховайло

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча с "Александрией" полузащитник "Зари" Артем Громов выступил с жесткой критикой судейства в украинской Премьер-лиге.