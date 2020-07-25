МоваЯзык

Топ-темы:

Футболисты "Зенита" разбили хрустальный кубок, празднуя победу в турнире. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,1 т.
ФК Зенит

Футболисты Зенита оконфузились.

Футболисты "Зенита" оконфузились во время торжественной церемонии чествования победителя Кубка России, разбив награду. При вручении трофея его хрустальная крышка упала и раскололась.

Момент попал в прямой эфир. Комментаторы смогли лишь отшутиться, что теперь по кусочку кубка достанется каждому из игроков команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальная встреча "Зенит" - "Химки" проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

Единственный гол забил нападающий "Зенита" Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти. Украинец Ярослав Ракицкий вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

"Зенит" завоевал два главных трофея в рамках одного календарного года впервые с момента перехода на систему "осень – весна". Ранее подобный дубль удавался "Зениту" в 2010-м. Пост главного тренера тогда занимал Лучано Спаллетти.

5 июля Ракицкий досрочно выиграл Премьер-лигу России (РПЛ), став двукратным чемпионом РФ по футболу.

РоссияЕкатеринбургчемпионат РоссииФК Зенит
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол