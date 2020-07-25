Футболисты "Зенита" оконфузились во время торжественной церемонии чествования победителя Кубка России, разбив награду. При вручении трофея его хрустальная крышка упала и раскололась.

Момент попал в прямой эфир. Комментаторы смогли лишь отшутиться, что теперь по кусочку кубка достанется каждому из игроков команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальная встреча "Зенит" - "Химки" проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.

Единственный гол забил нападающий "Зенита" Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти. Украинец Ярослав Ракицкий вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

"Зенит" завоевал два главных трофея в рамках одного календарного года впервые с момента перехода на систему "осень – весна". Ранее подобный дубль удавался "Зениту" в 2010-м. Пост главного тренера тогда занимал Лучано Спаллетти.

5 июля Ракицкий досрочно выиграл Премьер-лигу России (РПЛ), став двукратным чемпионом РФ по футболу.