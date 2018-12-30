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Футболисты организовали самый брутальный розыгрыш мяча в истории — видеофакт

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"Рейнджерс" устроили настоящую зарубу с "Селтиком" в 21-м туре чемпионата Шотландии. Битва была настолько принципиальной, что спортсмены даже включились в борьбу за обычный спорный мяч.

Рейнджерс - Селтик

Рейнджерс - Селтик

twitter.com/WilliamHill

В соцсетях этот розыгрыш уже успели окрестить самым брутальным в истории футбола. Встреча в итоге завершилась со счетом 1:0 в пользу "рейнджерос".

Этот успех для команды Стивена Джеррарда стал первой победой в чемпионате над "Селтиком" из последних 11 матчей, с марта 2012 года. "Рейнджерс" прервали серию из 4 поражений подряд на стадионе "Айброкс".

Это также стало первым поражением для "Селтика" в дерби Старой Фирмы под руководством главного тренера Брендана Роджерса за 13 матчей во всех турнирах.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре в поединке очередного тура Первой лиги произошел самый необычный сейв в истории украинского футбола.

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Тема
чемпионат Шотландии
Место
ШотландияГлазго
Тег
Селтик
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