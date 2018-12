Футболисты организовали самый брутальный розыгрыш мяча в истории — видеофакт

"Рейнджерс" устроили настоящую зарубу с "Селтиком" в 21-м туре чемпионата Шотландии. Битва была настолько принципиальной, что спортсмены даже включились в борьбу за обычный спорный мяч.

В соцсетях этот розыгрыш уже успели окрестить самым брутальным в истории футбола. Встреча в итоге завершилась со счетом 1:0 в пользу "рейнджерос".

Love this, this is how all drop balls should be 😂 #RANCEL pic.twitter.com/Cz5xywqOzs