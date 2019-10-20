Футболисты в чемпионате России устроили массовую драку

Матч 13-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершился массовой потасовкой.

В компенсированное время при счете 1:0 в пользу "Крыльев" судья отказался ставить пенальти в ворота самарцев, что вызвало недовольство игроков "Оренбурга". В итоге на поле возникла потасовка с участием футболистов, тренеров и сотрудников обоих клубов.

За удар соперника прямую красную карточку получил капитан "Крыльев Советов" Александр Анюков. Также с поля были удалены оба главных тренера. В оставшееся время счет в матче не изменился.

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