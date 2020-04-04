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4 апреля • обновлено в 17:15
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Футболисты "Николаева-2" из-за карантина ушли работать слесарями на завод "Экватор"

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Трем футболистам "Николаева-2" из-за остановки чемпионата Украины пришлось уйти на завод слесарями.

Футболисты украинского клуба из-за карантина ушли на завод слесарями

"Работа на заводе касается трех 19-20-летних молодых ребят со второй команды. Это Дмитрий Сергеев, Илья Ялосоветский и Даниил Гриненко. Они не уехали домой на время карантина, так как проживают на территориях, где идут боевые действия. Предложили им работу, они согласились получить рабочие профессии", - цитирует tribuna.com Сергея Кантора, который владеет клубом и несколькими предприятиями в городе, в частности заводом "Экватором".

Кантор признался, что никого не заставлял менять профориентацию.

"Всего на базе сейчас живут четыре человека. Три согласились, один пока думает. Ну, думает и думает. Я никого не заставляю. Будут работать, пока в этом у них будет необходимость и желание. Они в бригаде по изготовлению нестандартного оборудования – это лестницы, перила, металлические конструкции для игровых видов спорта и бытовых помещений, металлическая мебель. Делают все в свободное от тренировок время. Им в онлайне присылают тренировки и они занимаются. А дальше могут работать. Работа будет оплачиваться. Получат зарплату как футболисты, так и по трудовому договору за работу на заводе", - отметил Сергей Анатольевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что в клубе пристально следят за ситуацией с соблюдением игроками карантина.

По словам Суркиса, медицинский штаб "бело-синих" знает о состоянии каждого футболиста и сотрудника.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина
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