Футболисты Люксембурга отказывались вылетать во Львов: названа причина

У сборной Люксембурга по футболу возникли проблемы с самолетом при перелете во Львов на матч 4-го тура отбора Евро-2020 против Украины.

Carpatair Fokker-100 lessentiel.lu

Во время транзитной посадки в Литве игроки почувствовали запах гари, в самолете началось задымление. По прилету спортсмены отказались вылетать во Львов на данном воздушном судне, потребовав его замены, сообщает lessentiel.lu.

Федерация футбола Люксембурга предоставила все тот же самолет, зафрахтованный у румынской компании Carpatair Fokker-100. Вылет состоялся после переговоров юриста федерации с футболистами.

Причиной задымления и запаха гари по предварительным данным стали проблемы с вентиляционной системой.

Напомним, что игра Украина - Люксембург состоится в понедельник, 10 июня, на "Арене Львов". Накануне стало известно, где смотреть матч по ТВ. Кроме того, букмекеры назвали фаворита этого противостояния.

Отметим, что матч 2-го тура между этими командами в Люксембурге завершилась тяжелейшей победой наших футболистов на последней секунде.

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