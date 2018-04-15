Футболисты "Динамо" показали, что творилось в раздевалке после победы над "Шахтером"

Футболисты "Динамо" не скрывали радости от победы над донецким "Шахтером". Яркие фотографии из раздевалки киевские футболисты без стеснения публиковали у себя в социальных сетях.

Шахтер - Динамо соцсети

Шахтер - Динамо соцсети

Шахтер - Динамо соцсети

Травмированный Николай Шапаренко радовался победе перед экраном телевизора.

Шахтер - Динамо соцсети

Напомним, что игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо" завершилась со счетом 0:1.

После поединка главный тренер "горняков" Паулу Фонсека сделал откровенное признание о "Динамо".

Кроме того, стало известно о двух инцидентах на игре: фанаты "Шахтера" сожгли флаг "Новороссии", а ультрас киевского "Динамо" подрались с полицией.