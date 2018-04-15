Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Футболисты "Динамо" показали, что творилось в раздевалке после победы над "Шахтером"

2.7тЧитать новость на украинском

Футболисты "Динамо" не скрывали радости от победы над донецким "Шахтером". Яркие фотографии из раздевалки киевские футболисты без стеснения публиковали у себя в социальных сетях.

Шахтер - Динамо

соцсети

Шахтер - Динамо

соцсети

Шахтер - Динамо

соцсети

Травмированный Николай Шапаренко радовался победе перед экраном телевизора.

Шахтер - Динамо

соцсети

Новости
Невероятное исполнение гимна Украины на матче "Шахтер" - "Динамо" восхитил сеть

Напомним, что игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Шахтер" - "Динамо" завершилась со счетом 0:1.

После поединка главный тренер "горняков" Паулу Фонсека сделал откровенное признание о "Динамо".

Кроме того, стало известно о двух инцидентах на игре: фанаты "Шахтера" сожгли флаг "Новороссии", а ультрас киевского "Динамо" подрались с полицией.

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на Обозревателе.

Темы
Динамо - ШахтерПремьер-лига Украины
Место
УкраинаХарьков
Объекты
ФК Динамо КиевФК Шахтер
Поделиться в Facebook

Наши блоги