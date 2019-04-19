Футболисты "Динамо" поддержали раненых бойцов

Игроки киевского "Динамо" Виталий Миколенко, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Николай Шапаренко, вместе с легендой клуба Владимиром Мунтяном и членами столичного фан-клуба посетили раненых бойцов в военном госпитале.

Футболисты принесли воинам подарки — одежду и продукты, а также мячи и клубные журналы, сообщает официальный сайт киевлян.

Игроки "Динамо" — фото на память

"Динамо" Киев следующий матч проведет в чемпионате Украины против Шахтера 24 апреля. После 24 туров киевляне отстают от "горняков" на 7 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-голкипер киевского "Динамо" Артем Кичак, ныне защищающий цвета венгерского МТК, резко высказался о военном конфликте Украины с Россией.

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