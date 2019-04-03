Футболисты "Динамо" и "Зари" устроили драку в матче

Футболисты киевского "Динамо" и луганской "Зари" устроили потасовку во время центрального матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (2:3).

После того, как луганчане на 52-й минуте забили второй гол, страсти на поле вылились в небольшую драку. Лунев грубо сыграл в подкате, Кендзера взялся воспитывать нарушителя, после чего в конфликт включились остальные футболисты.

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Напомним, что несколькими часами ранее донецкий "Шахтер" победил в тяжелом матче против "Александрии". Встреча завершилась со счетом 1:0.

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