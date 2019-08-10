Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили драку после матча - опубликовано видео

Футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" устроили потасовку после финального свистка центрального матча 3-го тура на НСК "Олимпийский".

Де Пена что-то не поделил с Исмаили. Затем к стычке присоединились другие игроки обеих клубов. На этом моменте трансляция телеканала 2+2 была прервана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что игра "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 1:2. Решающий гол на 64-й минуте забил Марлос.

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