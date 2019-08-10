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Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили драку после матча - опубликовано видео

7.7т Читать материал на украинском

Футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" устроили потасовку после финального свистка центрального матча 3-го тура на НСК "Олимпийский".

Де Пена что-то не поделил с Исмаили. Затем к стычке присоединились другие игроки обеих клубов. На этом моменте трансляция телеканала 2+2 была прервана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что игра "Динамо" - "Шахтер" завершилась со счетом 1:2. Решающий гол на 64-й минуте забил Марлос.

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Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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