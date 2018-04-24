Футболисты "Барселоны" устроили бунт: названа причина

Футболисты каталонской "Барселоны" выступили против руководства клуба в связи с возможной отставкой главного тренера команды Эрнесто Вальверде. 54-летний специалист завоевал с командой Кубок Испании и близок к оформлению "золотого" дубля. Однако боссы "блаугранас" недовольны тем, что каталонцы с треском вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

По данным издания AS, отношение между тренером и его работодателями ухудшаются с каждым днем. Сам Вальверде в частных беседах признается, что задумывается об уходе из команды. В то же время футболисты "Барселоны", включая всех лидеров, высказались в поддержку тренера, которому полностью доверяют.

Как сообщал "Обозреватель", лидер "Барселоны" Лионель Месси жестко оконфузился во время фото с подругой партнера по команде.