Футболистка забила невероятный гол и "свела с ума" комментатора. Видео

Полузащитник финского клуба JyPK Хенна Хонканен отметилась феноменальным ударом в матче Высшей футбольной лиги страны.

На 21-й минуте встречи против PK-35 Vantaa Хонканен приняла мяч после вброса из аута, мастерски качнула соперницу, развернулась к воротам и из-за пределов штрафной закрутила в дальнюю девятку по идеальной дуге.

Этот шедевр настолько взбудоражил комментатора, что тот долго не мог прийти в себя, крича в эфире от восторга. Поединок закончился со счетом 4:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная футболистка сборной США Алекс Морган выложила в Instagram видео, где спортсменка тренируется, будучи на шестом месяце беременности.

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