Футболист в Лиге Европы забил фантастический гол с центра поля на последних секундах. Видео

Английский футболист шотландского футбольного клуба "Рейнжерс" Кемар Руф отметился феноменальным ударом в матче 1-го тура Лиги Европы.

27-летний нападающий забил на последних минутах бельгийскому "Стандарту", "выстрелив" с центра поля.

На 2-й дополнительной минуте Руф увидел, что голкипер соперника Арно Бодар далеко вышел из ворот, и мощным ударом перебросил кожаную сферу четко в ворота. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в матче второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии между КТП и "Оулу" был забит невероятно красивый гол издалека.

На 18-й минуте встречи игрок хозяев Антти Макиярви получил мяч на фланге, сместился в центр и пробил с 25 метров, запустив игровой снаряд по фантастической траектории.