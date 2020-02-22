Футболист в "Динамо" сыграл за год 30 минут и заработал 1,6 млн евро

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд получает в клубе от около 1,6-2 миллионов евро, утверждает издание B.T.

По информации датского СМИ месячная зарплата 22-летнего футболиста составляет около 130-160 тысяч евро.

Отметим, что за 2019 год датский игрок принял участие в трех матча Премьер-лиги Украины, сыграв за столичную команду в общей сложности 30 минут.

Статистика Миккеля Дуэлунда в УПЛ tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуэлунд перешел в "Динамо" в конце августа 2018 года, подписав 5-летний контракт.

12 декабря того же года Миккель в заключительном матче Лиги Европы против "Яблонеца" получил ужасную травму, покинув поле в карете скорой помощи.

В сентябре 2019-го с Дуэлундом на тренировке случился рецидив травмы.

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