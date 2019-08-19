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Футболист сборной Украины забил красивый гол в чемпионате Бельгии

1.1т Читать материал на украинском

Игрок сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отличился очередным голом за свой клуб. На этот раз форвард записал в актив забитый мяч в чемпионате Бельгии, в матче с "Остенде".

Роман Яремчук

Роман Яремчук

KAA Gent

Этот поединок украинец начал со стартовых минут, а в начале второго тайма отметился результативным ударом после розыгрыша углового, открыв счет. Встреча завершилась победой "Гента" - 2:0.

После четырех туров команда Яремчука занимает 5-е место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующих "Брюгге" и "Мехелена" на три очка.

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Напомним, ранее Яремчук ярко начал выступления с "Гентом" в Лиге Европы - в четырех матчах Роман забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, результативным нападающим "Гента" и сборной Украины Романом Яремчуком заинтересовался итальянский "Лацио".

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Персона
Роман Яремчук
Место
Бельгия Гент
Тег
Гент
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