Футболист сборной Украины забил красивый гол в чемпионате Бельгии

Игрок сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отличился очередным голом за свой клуб. На этот раз форвард записал в актив забитый мяч в чемпионате Бельгии, в матче с "Остенде".

Роман Яремчук KAA Gent

Этот поединок украинец начал со стартовых минут, а в начале второго тайма отметился результативным ударом после розыгрыша углового, открыв счет. Встреча завершилась победой "Гента" - 2:0.

После четырех туров команда Яремчука занимает 5-е место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующих "Брюгге" и "Мехелена" на три очка.

Напомним, ранее Яремчук ярко начал выступления с "Гентом" в Лиге Европы - в четырех матчах Роман забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, результативным нападающим "Гента" и сборной Украины Романом Яремчуком заинтересовался итальянский "Лацио".

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