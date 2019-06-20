Футболист сборной Украины вызвал ярость в сети: спортивные итоги 19 июня

Европейский футбольный союз (УЕФА) озвучил свое окончательное решение по скандалу с форвардом сборной Украины Жуниором Мораесом, а непобедимый украинский боксер Александр Захожий добыл победу впечатляющим нокаутом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 июня.

Кроме того, защитник сборной Украины Иван Ордец вызвал негодование фанатов, подписав контракт с московским "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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