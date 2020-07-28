Футболист сборной Украины сделал дубль в Бельгии. Видео

Роман Яремчук забил два гола в товарищеском матче.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук забил два гола в товарищеском матче с "Метцом" (3:0), который выступает во французской Лиге 1.

24-летний нападающий сборной Украины отметился на 13-й и 21-й минутах матча.

Также на 64-й минуте забитым мячом отметился украинский защитник Игорь Пластун. Для Яремчука эти голы стали первыми после восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Яремчук получил повреждение в первом товарищеском поединке своей команды после досрочного завершения чемпионата Бельгии из-за коронавируса.

Роман появился на поле сразу после перерыва в матче против "Беерсхота", но был заменен уже через пять минут.

Напомним, что в январе нападающий повредил ахиллово сухожилие, из-за чего был вынужден пропустить два-три месяца.