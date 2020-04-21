Футболист сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов "Вест Хэма", занимающего 16-е место в текущем чемпионате английской Премьер-лиги.
Руслан Малиновский
ФК Аталанта
По информации Sportal.it, лондонский клуб, за который выступает Андрей Ярмоленко, хочет усилить Малиновским центр поля.
Тransfermarkt оценил 26-летнего хавбека в 11 миллионов евро. Напомним, что на данный момент Малиновский выступает за итальянскую "Аталанту", контракт с которой рассчитан до лета 2024 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля "Фиорентина" провела переговоры с "Аталантой" по поводу трансфера Малиновского. Позже агент полузащитника Вадим Шаблий прокомментировал эту информацию.
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