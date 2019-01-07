Футболист сборной Украины поддержал Хабиба

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко назвал бои смешанных единоборств любимым видом спорта после футбола.

Игрок английского "Манчестер Сити" заявил, что пристально следит за Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и искренне болеет за российского чемпиона. "Любимый спорт кроме футбола? UFC. Любимый боец – Хабиб Нурмагомедов", – отметил Зинченко, отвечая на вопросы болельщиков в социальной сети Instagram, пишет XSPORT.

Хабиб Нурмагомедов instagram.com/khabib_nurmagomedov

Украинский футболист также признался, что в Англии ему очень не хватает красивых девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор назвал имя наиболее желанного соперника для первого боя в 2019 году. Ирландец вопреки ожиданиям вызвал на поединок не россиянина Хабиба Нурмагомедова, реванш с которым был анонсирован главой UFC.