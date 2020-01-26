Футболист подрался перед матчем и умер

Футболист "Мэтлок Таун", выступающего в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии, Джордан Синнот умер в результате травм, полученных в драке накануне матча команды.

Джордан Синнот

25-летний защитник стал участником драки у бара, в которой, по информации полиции, участвовали восемь мужчин и одна женщина. Синнота в бессознательном состоянии доставили в больницу, диагностировав перелом костей черепа.

Как сообщает The Sun, врачам не удалось реанимировать спортсмена, который скончался не приходя в сознание.

Полиция уже задержала подозреваемого. В ходе расследования инцидента арестован 27-летний мужчина.

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