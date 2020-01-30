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30 января • обновлено в 19:40
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Футболист "Ливерпуля" забил бомбический гол бисиклетой

1.2т
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16-летний полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиот отметился фантастическим ударом в Международном кубке английской Премьер-лиги.

Харви Эллиот

Харви Эллиот

Во втором тайме матча против "Вулверхэмптона" Эллиот, получив подачу с углового смог эффектно сложится и пробить бисиклетой. Это такое действие, когда футболист, отрывая своё тело от земли, с помощью быстрого скрещивания ног, бьет одной из них по мячу, после чего тот пролетает над головой этого игрока.

Этот мяч позволил "Ливерпулю" в итоге свести игру в ничью (2:2), благодаря которой клуб преодолел групповой этап и вышел в четвертьфинал турнира.

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Футболист забил фантастический "радиоуправляемый" гол

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный гол был забит во время товарищеского любительского футбольного матча в Турции.

В поединке местных команд один из футболистов умудрился забить гол "ударом скорпиона", при этом сделав это в кувырке.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
ФК Ливерпуль
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