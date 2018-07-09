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"Футболист без мозгов": Газзаев включился в травлю Вукоевича

1.2тЧитать новость на украинском

Российский футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев не остался в стороне от ситуации, связанной с высказыванием двух хорватов - Огнена Вукоевича и Домагоя Виды - после матча Россия - Хорватия.

"Футбол и спорт всегда были объединяющим фактором. А что касается заявлений этих людей… Вы знаете, я тренировал Вукоевича, когда в 2010-2011 годах работал в киевском "Динамо" главным тренером. Он прекрасный игрок, с блестящими качествами. Два года я тренировал его, он хорошо выглядел, потом на полгода отправился в московский "Спартак", потом вернулся и сейчас работает в динамовском клубе. Но я, признаюсь, никогда не видел в нем наклонностей политика. А сегодня человек любую спортивную победу может взять и выразить как победу политическую", - сказал Газзаев.

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Газзаев добавил, что не мог представить себе такого заявления Вукоевича.

"Он хороший парень, но представить себя такого заявления я не мог никогда. Прекрасный футболист, но видите: оказался без мозгов. Это бывает. Умный парень такие вещи говорить не будет. Сначала сказать что-то против России, потом сказать, извиняясь, что любит Россию – все это говорит еще и о том, что он лицемер".

Напомним, ранее Хорватский футбольный союз сообщил о том, что бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич исключен из делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018.

После победы над Россией в ¼ финала чемпионата мира в Сочи Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида записали видео со словами "Слава Украине", вызвавшее неоднозначню реакцию в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нардеп потроллил ФИФА за наказание Виды.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Валерий ГаззаевОгнен Вукоевич
Место
Россия
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Весьмирснами как-то не так начал работать.
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