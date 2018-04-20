Футбола не будет: террористы "ДНР" поставили крест на "Донбасс-Арене"

Террористы "ДНР" превратили стадион "Донбасс Арена" в выставочный центр и обыкновенный рынок. В частности, 20 апреля, на объекте донецкого "Шахтера" состоялась "выставка достижений науки и промышленности в области охраны труда".

В виду отсутствия футбола посетителям арены предложили ознакомиться с такими "достижениями", как оборудование для работ угольной и энергетической промышленности, средства индивидуальной и коллективной защиты, макеты построек безопасных вентиляционных комплексов на угледобывающих предприятиях и другое. Выставка вызвала "нереальный" ажиотаж: за девять часов на ней побывали 300 посетителей.

Отметим, что сами жители Донецка высмеяли проведение мероприятия, отметив его скудность. "Был на выставке горного оборудования в ЭКСПО Донбасс... 2006 год, интересу не было предела тогда. А это как то бедненько", – пишут в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщал "Обозреватель", дончане впали в уныние из-за состояния "Донбасс Арены".