Футбол по местам заключений: в Европарламенте создали "говорящую" карту России. Фотофакт

В Европарламенте к Чемпионату мира по футболу создали интерактивную карту России с местами содержания политических заключенных.

Карта, размещенная на сайте "зеленых", имеет кнопку, которой можно переключать между положениями "честная игра" и "нарушение правил". В первом случае можно увидеть, где будут проходить футбольные матчи, а во втором - места пребывания политзаключенных.

Также на сайте опубликован список из более 100 человек, осужденных по политическим статьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было показано истинное лицо России на ЧМ-2018.