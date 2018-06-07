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Футбол по местам заключений: в Европарламенте создали "говорящую" карту России. Фотофакт

1.8тЧитать новость на украинском

В Европарламенте к Чемпионату мира по футболу создали интерактивную карту России с местами содержания политических заключенных.

Карта, размещенная на сайте "зеленых", имеет кнопку, которой можно переключать между положениями "честная игра" и "нарушение правил". В первом случае можно увидеть, где будут проходить футбольные матчи, а во втором - места пребывания политзаключенных.

Также на сайте опубликован список из более 100 человек, осужденных по политическим статьям.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
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