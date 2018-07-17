ФСБ заставила сборную Хорватии извиниться перед Россией - СМИ

В интернете всплыл инсайд из Sigurnosno-obavjestajna agencija (Агентство разведки и безопасности Хорватии) об угрозах со стороны российской ФСБ в адрес сборной Хорватии по футболу. Инцидент произошел 8 июля, сразу после проигрыша сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами, когда Вукоевич и Вида сняли видео со "Слава Украине!".

Представители службы безопасности РФ проявили инициативу и пообщались с руководством хорватской сборной, сообщает "Диалог.UA". В ходе разговора офицеры сообщили хорватам, что после слов Виды и Вукоевича они не будут обеспечивать безопасность игроков сборной.

Более того, представители госбезопасности прямо и очень четко намекнули руководству сборной о том, что во время чемпионата могут неожиданно произойти столкновения между патриотично настроенными россиянами и хорватскими фанатами.

Спустя несколько дней Вида в эфире пропагандистского канала "Россия 24 извинился перед российскими болельщиками.