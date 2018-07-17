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ФСБ заставила сборную Хорватии извиниться перед Россией - СМИ

3.1тЧитать новость на украинском

В интернете всплыл инсайд из Sigurnosno-obavjestajna agencija (Агентство разведки и безопасности Хорватии) об угрозах со стороны российской ФСБ в адрес сборной Хорватии по футболу. Инцидент произошел 8 июля, сразу после проигрыша сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами, когда Вукоевич и Вида сняли видео со "Слава Украине!".

Представители службы безопасности РФ проявили инициативу и пообщались с руководством хорватской сборной, сообщает "Диалог.UA". В ходе разговора офицеры сообщили хорватам, что после слов Виды и Вукоевича они не будут обеспечивать безопасность игроков сборной.

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Более того, представители госбезопасности прямо и очень четко намекнули руководству сборной о том, что во время чемпионата могут неожиданно произойти столкновения между патриотично настроенными россиянами и хорватскими фанатами.

Спустя несколько дней Вида в эфире пропагандистского канала "Россия 24 извинился перед российскими болельщиками.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei
andrei
Твари, все никак не могут угомониться с несостоявшейся славой укурине...
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ロシアの牛 ロシアの牛
ロシアの牛 ロシアの牛
andrei, крыса обоссаная,зиг Путен,так звучит лучше?
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
"инсайдерская информация из компетентных источников", в переводе на русский означает "наглая и подлая ложь, сочинённая для очернения противника" ... вопрос: следует ли опровергать инсайдерскую информацию? ответ: нет, она сама сдохнет, если её не подпитывать возмущением...
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2
0
Petrov Oleg
Petrov Oleg
Иванов Илья, шо вы xoxлы всё про жопу, да про жопу - у вас же девки красивые ... а коли не треба - отсылайте нам, нам нравятся
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0
0
Иванов Илья
Иванов Илья
Petrov Oleg, Короче кацапы.жопа вам.полная жопа
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0
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