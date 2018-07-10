Франция – Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2018

Сборные Франции и Бельгии определят первого финалиста чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Два представителя Европы встретятся во вторник, 10 июля, на стадионе в "Санкт-Петербурге". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Увидеть полуфинальный поединок "галльских петухов" и "красных дьяволов" можно будет в прямом эфире на канале "Интер". Украинский транслятор турнира также предложит своим зрителям аналитическую студию.

Кроме того, трансляцию из Санкт-Петербурга проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Россия 1", и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ

Фаворитом встречи считаются вице-чемпионы Европы французы. Ставки на победу подопечных Дидье Дешама принимаются с коэффициентом 2,37.

Ничья по итогам 90 минут основного времени оценивается показателем 3,10. Аналогичного уровня достигают котировки на успех бельгийцев.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу в Санкт-Петербурге доверено уругвайской бригаде арбитров во главе с Андресом Куньей. Его ассистентами нвыступят Маурисио Родригес и Николас Таран. Роль четвертого рефери исполнит Цезарь Палазуэлос из Мексики.

Отметим, что Кунья будет работать уже на третьем матче ЧМ-2018. Ранее он судил встречи Франция – Австралия (2:1), в котором стал первым арбитром в истории, назначившим пенальти после просмотра видеоповтора, и Иран – Испания (0:1).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Мы будем готовы противостоять Бельгии, противостоять их весьма организованной игре. Бельгия вышла в полуфинал не случайно и не просто так. Мы с игроками готовились к любым сценариям, а не только противостоянию с Бельгией. Уже на Евро-2016 они показали свой класс, пусть и вылетели от Уэльса. Зато получили необходимый опыт. Тренер Роберто Мартинес работает с отличным поколением игроков, которых он хорошо знает.

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

– У нас будет уникальная возможность. Мы волнуемся. Для всей Бельгии это прекрасная возможность доказать, что вся работа, проделанная за последние 10-15 лет, была не напрасна. Мы сильны своим коллективом. Я думаю, бельгийский футбол уникален, у нас очень много техничных футболистов с уникальными данными. Но у нас команда, а не набор игроков. На протяжении двух лет мы строили этот коллектив.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Уго Льорис – Люка Эрнандес, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Бенжамен Павар – Н'Голо Канте, Поль Погба – Блез Матюиди, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе – Оливье Жиру

Бельгия: Тибо Куртуа – Ян Вертонген, Венсан Компани, Томас Вермален, Тоби Алдервейрельд – Аксель Витсель, Кевин де Брейне, Насер Шадли, Янник Карраско, Эден Азар – Ромелу Лукаку

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Поединок в Петербурге станет уже третьим между командами на чемпионатах мира. Оба раза французы переигрывали своих оппонентов.

В 1938 году на домашнем мундиале "галльские петухи" не оставили шансов сопернику в 1/8 финала, победив – 3:1.

А на первенстве планеты 1986-го в Мексике команды встретились в малом финале. Франции удалось добыть "бронзу", дожав Бельгию в овертайме – 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Хорватии отчислила из команды бывшего футболиста киевского "Динамо" Огнена Вукоевича за видео в поддержку Украины.