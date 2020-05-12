Франков назвал "решающую ошибку" в "Динамо"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу.

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"Хацкевич не сдержал слово, и команда вылетела из Лиги чемпионов, поэтому с ним пришлось расстаться. Я считаю, решающей ошибкой было продление контракта с Хацкевичем. Это мое личное мнение. А из-за этого все дальше и потянулось… Скомканный август, приход Михайличенко "на ходу" и так далее", - заявил Франков в интервью YouTube-канале "Бомбардир", текст которого приводит "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко раскрыл планы команды после возобновления тренировок.

Ранее "Динамо" решило необычным образом обратить внимание на проблему поджогов сухой травы, разместив коллажи с якобы выжженными газонами трех самых известных стадионов Украины.

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