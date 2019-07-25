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Фонсека готовит подставу для "Шахтера": подробности мегатрансфера

7.2т Читать материал на украинском

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес может до закрытия летнего трансферного окна перебраться в чемпионат Италии, где его в своих рядах хочет видеть "Рома".

Итальянский клуб, где новым главным тренером стал бывший рулевой "Шахтера" Паулу Фонсека, уже вступил в переговоры с 32-летним футболистом.

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Как сообщает Globo, Мораес рассматривается руководством "Ромы" как замена уходящему из команды лидеру — боснийскому форварду Эдину Джеко, которого очень желает приобрести "Интер". Отмечается, что приоритетной задачей для "Ромы" была аренда у "Ювентуса" Гонсало Игуаина, однако договориться с аргентинцем "Волкам" пока не удается.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

ФК "Шахтер"

Контракт Мораеса с "Шахтером" рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне Жуниор стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 19 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Рома" отказалась от покупки другого лидера "Шахтера" — бразильца Тайсона.

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Тема
Трансферы
Персона
Жуниор Мораес
Теги
ФК Рома ФК Шахтер
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