Фонсека готов заплатить, чтобы уйти из "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека согласен выплатить часть отступных, прописаных у него в контракте, которые горняки могут потребовать в случае перехода специалиста в "Рому".
Об этом сообщил на своей странице в Твиттере итальянский журналист Джованни Капуано. Кроме этого, он написал, что агент Фонсеки на днях прибудет в Украину, чтобы обсудить все детали досрочного расторжения контракта с "Шахтером".
Фонсека готов уйти
shakhtar.com
Напомним, что по информации Affaritaliani.it, "горняки" согласились отпустить португальского специалиста, и теперь он может возглавить "Рому". Фонсека планирует подписать контракт с римским клубом уже до конца текущей недели.
Кроме того, стало известно, что португалец в ходе переговоров с римским клубом заявил, что его контракт с "горняками" до 2020 года содержит опцию расторжения за 5 миллионов евро. Также у Фонсеки есть джентльменское соглашение с президентом дончан Ринатом Ахметовым о том, что он сможет покинуть "Шахтер", и не платя эту сумму.
Если контракт с итальянцами будет подписан, то "Шахтер" может возглавить бразильский тренер Антонио Карлос Заго, ранее работавший в донецком клубе помощником главного тренера Мирчи Луческу
Как сообщал OBOZREVATEL, еще одним претендентом на Фонсеку СМИ называли "Милан".
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