Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

У меня нет чувства жалости к украинцам — легионер "Динамо"

18.6т Читать материал на украинском

Датский легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о том, сложно ли человеку с западным менталитетом адаптироваться к жизни в Украине.

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд

ФК "Динамо"

"Не могу сказать о всех датчанах, но мне было легко. Нравится менталитет украинцев. Вы очень много работаете и знаете цену материальным благам. В Дании с экономической точки зрения жить легче, но это портит датское общество. Вы знаете, что для того, чтобы что-то получить, нужно тяжело работать, и идете к своей цели. У меня нет чувства жалости по отношению к украинцам, я просто вас уважаю", — заявил Дуэлунд в интервью официальному сайту "Динамо".

Также, по его словам, когда он приезжает в Данию, он часто слышит пустые и глупые жалобы на жизнь.

"Когда датчанам кажется, что им тяжело, это не так, потому что в Украине есть люди, которые борются за свои права. Мне нравится наблюдать за тем, как развивается Киев. Думаю, 10 лет назад такого не было", — сказал футболист.

Новости
"Был шокирован": легионера "Динамо" "убили" украинские дороги

Кроме этого, он отметил, что ему нравится гулять по центру украинской столицы.

"Какие места посещаю чаще всего? Базу "Динамо" и рестораны. Смотрел фильм "Зима в огне", где главные события происходят на Майдане Незалежности. Мне нравится гулять там и по центру города. Впечатлен монументом "Родина-Мать". Поднявшись наверх, можно увидеть невероятную красоту Киева", — добавил Миккель Дуэлунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена рассказал, что еще до перехода в киевский клуб многое знал о событиях на Майдане.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персона
Миккель Дуэлунд
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
7
Смешно
30
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ткаченко -почитай!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Было бы странно, если бы человек, работающий у нас в Латвии вдруг стал рассуждать, есть ли у него жалость к жителям Латвии или её нет. Раз рассуждает, значит жалость есть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel