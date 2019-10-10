У меня нет чувства жалости к украинцам — легионер "Динамо"

Датский легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о том, сложно ли человеку с западным менталитетом адаптироваться к жизни в Украине.

Миккель Дуэлунд ФК "Динамо"

"Не могу сказать о всех датчанах, но мне было легко. Нравится менталитет украинцев. Вы очень много работаете и знаете цену материальным благам. В Дании с экономической точки зрения жить легче, но это портит датское общество. Вы знаете, что для того, чтобы что-то получить, нужно тяжело работать, и идете к своей цели. У меня нет чувства жалости по отношению к украинцам, я просто вас уважаю", — заявил Дуэлунд в интервью официальному сайту "Динамо".

Также, по его словам, когда он приезжает в Данию, он часто слышит пустые и глупые жалобы на жизнь.

"Когда датчанам кажется, что им тяжело, это не так, потому что в Украине есть люди, которые борются за свои права. Мне нравится наблюдать за тем, как развивается Киев. Думаю, 10 лет назад такого не было", — сказал футболист.

Кроме этого, он отметил, что ему нравится гулять по центру украинской столицы.

"Какие места посещаю чаще всего? Базу "Динамо" и рестораны. Смотрел фильм "Зима в огне", где главные события происходят на Майдане Незалежности. Мне нравится гулять там и по центру города. Впечатлен монументом "Родина-Мать". Поднявшись наверх, можно увидеть невероятную красоту Киева", — добавил Миккель Дуэлунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена рассказал, что еще до перехода в киевский клуб многое знал о событиях на Майдане.

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