Реал третий раз подряд поднял Кубок Лиги чемпионов над головами, полными лака. Криштиану Роналду – в пятый раз лично, что выразил в своей шутке о переименовании турнира в CR7 в честь себя. Личная армия его поклонниц и дивизия прибывших на финал сосиос – в восторге. Всё как всегда. Гегемония как она есть, где важен результат любой ценой.

Знаете, чем отличается джентльмен от гопника? Джентльмена не интересует победа ради победы. Он никогда не добивает лежащего соперника. Не плетет интриг. Не способен на подлость. Джентльмена интересует только честная игра. Я вчера думал, за что я люблю Ливерпуль, почему болею за него уже четверть века. Ответ прост: это команда с настоящей культурой, где победа может быть только по справедливости. Наверно, именно поэтому у Ливерпуля столько поклонников в Киеве.

Гопник всегда идет напролом. Все духовное вызывает у него лишь насмешку. Гопник всегда бьет в самые слабые точки. Вонзает нож в спину. Или заламывает руку лидеру команды соперника, и падает на нее всей тушей, пытаясь сломать ключицу. Мы не можем знать, была ли это тренерская установка, или это просто очередной личной инициативой морального урода по фамилии Рамос. Хочется верить, что Зидан тут ни при чем. Но после того эпизода Ливерпуль стал сам не свой и финал перешел в совсем иную, куда более вялую фазу по части зрелищности.

Но не даже не это было самым отвратительным на вчерашнем празднике. Самое мерзкое – это восторженная толпа реаловских сосиос (очень точное фонетически, кстати, слово), которая бурно возрадовалась потере лидера соперника – почти так же, как голу своей команды. Это многое объясняет. В том числе и то, почему наши барыги с успехом торговали именно отказными билетами в сектор Реала. Бездуховная близость – она дорогого стоит.

Этот финал – личная трагедия Юргена Клоппа. Третий проигранный подряд финал в Лигах. И шестой, с учетом внутренних первенств. Это поражение – полностью его вина. По двум причинам. Он построил игру всей команды на своем лидере Салахе, и когда этого ферзя убрали с доски – команда растерялась и посыпалась. Второе – это его доверие молодому шпингалету и модному инстаграмеру Лориусу (также уже известному как Кариэсу). Которого он лично приволок из своей родной Германии и кем заменил куда более опытного Симона Миньоле – вратаря с тоже не без приколов, но из одной из лучших мировых голкиперских школ – бельгийской.

То, что вытворил Кариус дважды – не поддается никакому объяснению. Разве что если выяснится, что он проигрался в карты, и сделал у букмекеров ставку на свои же две лажи уровня второй лиги чемпионата Германии среди женщин. Похоже, теперь ему туда и дорога. Говоря аллегориями детского советского кино, матч выиграл не Сыроежкин, его продул Чижиков. Что было бы, не уничтожь Рамос Салаха еще в середине первого тайма и не подари два мяча Кариус Реалу? Наверняка, была бы игра, достойная такого крутого финала. А так – маємо шо маємо. Девочки даже вот сказали, что и Криштиану не блистал, потому что расстроился из-за эпизода с Салахом. Хочется верить, что именно потому.

Теперь о хорошем. Вопреки всему тому жлобскому аду, который предшествовал финалу, стадион был полон и никаких особых конфликтов на нем не было. Наверное, УЕФА таки должна поблагодарить за это принимающую сторону. Не будем уже уточнять, сколько тысяч мест было заполнено нашими людьми, обилеченными перекупщиками – думаю, даже официальная статистика этого не покажет. Разве что, если получить данные от фан-клуба Реала о финальном числе отказов. Который наверняка уже обалдел от самого того факта, что их фан-сектор тоже был полон. Как и российские СМИ. Наши барыги сумели не только закрыть возможные проплешины, но и сделать это с доукомплектацией болельщиков символикой Реала – шапками и шапочками.

Что касается фан-сектора Ливерпуля – то это песня в прямом смысле слова. Это то, ради чего клубный футбол будет жить вечно. Это YNWA. Это Любовь. Это вера в свой клуб, в свою духовность. Не всем им хватило жилья в Киеве, но всем досталось хорошей футбольной погоды и искренности настоящих киевлян в приеме. И вряд ли кто-то из этих людей вспомнит Киев грубым словом. Мы вас любим, красные. Вы обязательно еще победите.

Финал прошел. Да здравствует финал. Несколько строчек из лент новостей на сегодня.

ФФУ отрицает факт продажи билетов на финал из детской квоты.

Криштиану Роналду готов покинуть Реал.

В ошибках Кариуса виноват Рамос, который врезался в голову вратаря за 2 минуты до его первого ляпа в эпизоде с Бензема.

Салах избежал серьезной травмы, у него растяжение связок плеча, и он должен восстановиться к чемпионату мира.

На странице Кариуса в википедии появилась надпись Nacio sin manos, что означает "родился без рук".

* Фото – по мотивам ленты фейсбука.