По поводу финала Лиги чемпионов, будь он неладен. Это было невероятно по эмоциям и совершенно идиотски по содержанию. Ошибки Кариуса, травма Салаха, поведение Рамоса, гений Зидана (красавец! Опять он с заменой в точку попал), шедевр Бэйла...

Это, конечно, круто, но вы можете вспомнить еще одну такую команду, которой бы так перло? Ошибки судей (Клаттенбург, Кашшаи, Чакыр, подозрения на Оливера), дикие ляпы вратарей соперника (Трапп, Ульрайх, Кариус), невероятные голы (Криштиану, Бэйл)...

В Киеве "Реал" создал аж один момент (удар Бензема) и забил трижды. Все остальное - подарок судьбы. Они не просто бога за бороду поймали, он у них на разогреве выступает. В облике Дуа Липы, бггг.

И это просто дичь. Вы сейчас напишете о "Барселоне", конечно (Овербо, Айтекин и прочие товарищи), но у каталонцев не было такой концентрации прухи. Hala Madrid ептить. Тьфу.