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Финал ЧМ-2018 установил рекорд XXI века

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Финальный матч чемпионата мира-2018 стал самым результативным финальным поединком на мундиалях, которые проходили в XXI веке. Это стало очевидно еще по ходу первого тайма, который завершился со счетом 2:1 в пользу французов.

На 18-й минуте Манджукич отправил мяч в собственные ворота, на 28-й Перишич сравнял счет - 1:1. А на 38-й минуте Гризманн реализовал пенальти, который был назначен после просмотра арбитром видеоповтора. На 59-й минуте Погба установил счет 3:1.

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Отметим, что в предыдущих финалах чемпионатов мира, проведенных в XXI веке, было забило меньше трех мячей (2002 год: Бразилия - Германия - 2:0, 2006 год: Италия - Франция - 1:1, 2010 год: Испания - Голландия - 1:0, 2014 год: Германия - Аргентина - 1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне "затравили" Путина за итоги ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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