ФИФА заплатит "Динамо" и "Шахтеру" за ЧМ-2018

Киевское "Динамо" заработает на выступлении своих футболистов на чемпионате мира по футболу-2018 около 300 тысяч евро, а "Шахтер" порядка 223 тысяч евро.

В рамках FIFA World Cup Benefits Program, за каждый день нахождения футболиста на ЧМ его клуб получает около 7250 евро. Если игрок сменил клуб с 2016 года, бывший клуб получит треть платежа, сообщает Команда1 со ссылкой на агентство Tonka Communications.

Киевляне получат за Йосипа Пиварича около 155 тысяч евро. Также киевский клуб заработает 77250 евро на Домагое Виде, 28970 евро на Юнесе Беланде и 36200 евро на Лукаше Теодорчике.

"Шахтер" заработает на Тайсоне и Фреде, которые пробыли на турнире 23 дня, около 223 тысяч евро.

Напомним, что Хорватия сыграет с Францией в финале ЧМ-2018. Начало в 18:00.