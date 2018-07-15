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ФИФА заплатит "Динамо" и "Шахтеру" за ЧМ-2018

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Киевское "Динамо" заработает на выступлении своих футболистов на чемпионате мира по футболу-2018 около 300 тысяч евро, а "Шахтер" порядка 223 тысяч евро.

В рамках FIFA World Cup Benefits Program, за каждый день нахождения футболиста на ЧМ его клуб получает около 7250 евро. Если игрок сменил клуб с 2016 года, бывший клуб получит треть платежа, сообщает Команда1 со ссылкой на агентство Tonka Communications.

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Киевляне получат за Йосипа Пиварича около 155 тысяч евро. Также киевский клуб заработает 77250 евро на Домагое Виде, 28970 евро на Юнесе Беланде и 36200 евро на Лукаше Теодорчике.

"Шахтер" заработает на Тайсоне и Фреде, которые пробыли на турнире 23 дня, около 223 тысяч евро.

Напомним, что Хорватия сыграет с Францией в финале ЧМ-2018. Начало в 18:00.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Йосип ПиваричФредДомагой ВидаТайсон
Место
Россия
Объекты
сборная Хорватии по футболуФК Динамо КиевФК Шахтер
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