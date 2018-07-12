ФИФА проверила на допинг все сборные ЧМ-2018: названы результаты

Все допинг-пробы на чемпионате мира — 2018 по футболу дали отрицательный результат.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), всего с января 2018 года было проведено 2037 тестов и было взято 3985 допинг-проб.

"Программа проверок этого года стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Как только стали известны все участники финальной стадии, ФИФА разработала план распределения тестов (TDP), в основе которого был анализ допинговых рисков в футболе.

Данный план, представляющий собой динамичную программу, был согласован со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", — цитирует ТАСС сообщение ФИФА.

Отмечается, что только у одного игрока имелось терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества.

Ранее немецкие СМИ обвинили футболистов сборной России в использовании допинга во время выступления на чемпионате мира — 2018.